Pont piétonnier de Ninh Kieu, dans la ville de Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – Un projet de développement de l’économie nocturne dans la ville de Can Tho (delta du Mékong) a été lancé le 31 mai.

Un séminaire a été organisé par le Comité populaire de l’arrondissement de Ninh Kieu et le Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme pour marquer cet événement.

Ce projet a été approuvé en avril dernier par le Comité populaire municipal et sera mis en œuvre à titre expérimental dans l’arrondissement de Ninh Kieu entre 2022 et 2024, a déclaré Nguyen Minh Tuan, directeur adjoint du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Des services de nuit, y compris des activités de divertissement, de ventes et d'achats, des services gastronomiques, des activités touristiques, culturelles et sportives, seront organisés de 18h00 à 06h00 le lendemain à quelques sites et zones touristiques

L’économie nocturne pourrait créer plus d’emplois et contribuer au développement économique provincial, a ajouté Nguyen Minh Tuan.

Photo: VNA

Le projet vise également à mieux profiter des ressources naturelles et culturelles locales, des infrastructures et services touristiques disponibles ainsi qu’à attirer plus d'investissements pour diversifier les services de nuit.

Selon les prévisions, en 2025, des modèles d’économie nocturne seront mis en place dans d’autres localités de Can Tho. -VNA