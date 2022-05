Les visiteurs à la rue piétonne Ninh Kiêu, ville de Cân Tho (Sud). Photo: VNA

Cân Tho (VNA) – La rue piétonne de Ninh Kiêu, dans la ville de Cân Tho (delta du Mékong) a été mise en service le 30 avril.

La rue piétonne de Ninh Kiêu de 700 mètres est située sur l’axe de Hai Bà Trung, à côté de la rivière Cân Tho, ce qui permettra d’élargir les échanges avec autres sites touristiques fluviaux de la région.

La rue est divisée en 3 zones, avec la première zone spécialisée dans les activités culinaires, le shopping et les spectacles du chant « đờn ca tài tử » (chant des amateurs) dans le parc Ninh Kiêu, la deuxième comprend des activités traditionnelles (offrir des bâtonnets d’encens au monument de l’Oncle Hồ à l’occasion des événements de célébration, et la 3e est destinée aux activités culturelles et artistiques, aux jeux folkloriques sur le pont piétonnier de Ninh Kiêu.

Dans sa première phase, la rue piétonne de Ninh Kiêu sera ouverte de 18 h à 22 h tous les samedis.

Elle promet d’être une destination attractive pour les touristes nationaux et étrangers. Elle créera un espace d’activités communautaires afin d’améliorer la qualité de vie, de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles de la localité. -VNA