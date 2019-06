La réunion entre les dirigeants de Can Tho et de Vientiane. Photo: VNA

Can Tho (VNA) - La ville de Can Tho, située dans le delta du Mékong, et la capitale laotienne Vientiane, ont recherché des perspectives de coopération dans le domaine de l'agriculture lors d'une séance de travail entre leurs dirigeants tenue le 19 juin à Can Tho.

Le gouverneur de Vientiane, Sinlavong Khoutphaythoune, a hautement apprécié l’aide apportée par le Vietnam pour le secteur de l’agriculture laotienne, soulignant que celle-ci avait contribué à accélérer les efforts de réduction de la pauvreté du Laos. Selon lui, les réalisations du Vietnam sont très utiles pour le développement de l’agriculture de son pays.

Vientiane souhaite renforcer sa coopération avec la ville vietnamienne dans la production de riz et de fruits, l'aquaculture, en particulier la production de races de riz à haut rendement ; dans la restructuration de l'agriculture et l'application des technologies avancées, a-t-il déclaré.

La capitale laotienne souhaite également signer un accord de coopération avec Can Tho et d'autres localités du delta du Mékong afin de mener à bien des projets d'agriculture high-tech au Laos pour garantir la sécurité alimentaire dans la ville ainsi que dans le pays, a-t-il noté.

Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Can Tho, Tran Quoc Trung, a déclaré que le secteur agricole local intensifierait les programmes de coopération bilatérale et multilatérale avec Vientiane, dans le but de concrétiser les engagements pris dans les conventions régionales et internationales relatives aux changements climatiques, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la déforestation et à la sécurité alimentaire, entre autres.-VNA