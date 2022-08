Cân Tho, 26 août (VNA) - Les autorités de la ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, et le consul général d'Italie à Hô Chi Minh-Ville, Enrico Padula, ont tenu une séance de travail le 26 août pour discuter des moyens de promouvoir les relations bilatérales, en particulier dans l'agriculture de point, la fabrication et la transformation, le transport, le secteur de logistique, la finance, la banque et la préservation des valeurs du patrimoine culturel.

Photo : VNA

Le vice-président du comité populaire municipal, Nguyên Van Hông, a informé l'invité des atouts de Cân Tho, affirmant que la ville est forte dans les services et l'agriculture, notamment le riz, la pêche, les fruits et l'élevage.La ville fait le meilleur usage des avantages réglementés dans la Résolution n° 45/2022/QH15 de l'Assemblée nationale sur le pilotage de mécanismes et de politiques spéciaux pour son développement, a-t-il déclaré.Nguyên Van Hông a souhaité qu'à son poste, le consul général d'Italie intensifie la signature d'accords de coopération entre Cân Tho et les localités italiennes, ainsi que présente l'environnement d'investissement de la ville auprès des investisseurs italiens, en particulier dans l'agriculture de pointe, la fabrication et la transformation, le transport, la logistique, la finance, la banque et l'habillement.Avec les atouts de l'Italie dans les musées et le cinéma, il espère que le consulat général d'Italie s'associera à Cân Tho pour organiser des projections de films italiens, des expositions de photos et des concerts tout en aidant la ville à préserver les musées et à défendre les valeurs du patrimoine culturel.L’ambassadeur Enrico Padula a accepté les propositions de Cân Tho et s'est engagé à organiser des activités économiques et culturelles reliant les localités des deux pays à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques bilatérales l'année prochaine.Selon le service municipal des Relations extérieures, la ville a gagné plus de 3 millions de dollars d'exportations vers l'Italie l'année dernière, principalement des produits aquatiques, des vêtements, de l'artisanat, des produits agricoles et transformés, tout en dépensant 1,33 million de dollars en importations, y compris des matériaux pharmaceutiques, des médicaments agricoles et médicaments vétérinaires.Au premier semestre de cette année, savaleur d'exportation vers l'Italie a atteint 79 millions de dollars, principalement du riz, des produits aquatiques, des produits agricoles et transformés. Pendant ce temps, les importations se sont élevées à 0,36 million de dollars, principalement des matériaux pharmaceutiques.- VNA