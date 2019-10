Can Tho (VNA) - Des dirigeants de la ville de Can Tho ont rencontré le 2 octobre dans la ville l'ambassadeur de Hongrie, Ory Csaba, pour discuter de la construction d’un hôpital des tumeurs financé par la Hongrie et de l'organisation des Journées culturelles de la Hongrie dans cette ville du Sud.

L’hôpital, de 500 lits, nécessitera un investissement total de près de 1.727 milliards de dongs (74,5 millions de dollars), a annoncé le président du Comité populaire de Can Tho, Le Quang Manh, soulignant que c’était un projet important pour le secteur de la santé de la ville et même du delta du Mékong. Elle disposera des équipements les plus modernes pour non seulement fournir des traitements mais aussi contribuer à la prévention précoce du cancer.

Les travaux ont commencé en octobre 2017 et de nombreuses installations ont été achevées. Cependant, selon lui, le rythme du projet est actuellement en retard à cause de procédures juridiques et de changements au sein du gouvernement hongrois.

Le Quang Manh a affirmé l’attention du gouvernement, des ministères et secteurs ainsi que des autorités locales à ce projet, tout en s’engageant à créer les conditions favorables pour son achèvement au plus tôt.

Pour sa part, le diplomate hongrois a affirmé sa volonté, de concert avec la ville, de régler les difficultés. Il a exprimé le souhait de présenter la culture hongroise à la population de Can Tho, et du Vietnam en général. Selon les prévisions, les Journées culturelles de Hongrie auront lieu du 15 au 22 novembre. La Hongrie présentera son tourisme, sa cuisine, ses films, sa musique et son éducation. Des entreprises hongroises seront envoyées à Can Tho pour rechercher des partenaires, organiser des séminaires sur des questions d'intérêt commun et des activités de jumelage entre Can Tho et la ville hongroise de Kaposvar.

Une exposition de peintures d'artistes hongrois sera organisée, a fait savoir Ory Csaba, invitant aussi des artistes vietnamiens à y participer.

Saluant l’organisation de cet événement, Le Quang Manh a souligné l’importance des échanges culturels entre Can Tho et la Hongrie, ajoutant que sa ville était prête pour ces Journées culturelles de la Hongrie.

Le responsable local a espéré que dans le futur, les deux parties renforceraient leurs relations intégrales, leurs échanges et leurs investissements. Il a également appelé ce pays européen à envoyer des délégations d'entreprises à Can Tho pour sonder les opportunités de coopération. -VNA