La ville de Can Th.

Can Tho (VNA) - Les autorités de la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, ont annoncé le 19 juin, un plan de coopération avec le réseau des 100 villes résilientes (100RC) pour accroître sa résilience urbaine.



Lauren Sorkin, codirectrice régionale pour l'Asie et le Pacifique du réseau 100RC, a déclaré que Can Tho jouait un rôle de premier plan dans la promotion de la résilience dans le delta du Mékong, ajoutant que le plan témoignait des efforts déployés par la ville pour faire face aux défis actuels.

Il s’agit le premier plan de résilience urbaine pour cette ville du centre du delta du Mékong, lequel se concentre sur la garantie du bien-être social et des services médicaux ; le développement des infrastructures et la protection de l’environnement ; la promotion du développement socioéconomique local ; le développement de stratégies, politiques et mécanismes de coopération ainsi que de plans d’action à court et à long termes.



Pour faire face aux situations extrêmes, la ville présentera des solutions visant à réduire le remplissage des canaux et proposera des réglementations pour protéger ces espaces et développer de nouveaux espaces publics.



Des solutions douces telles que le développement des infrastructures vertes seront prises pour réduire les inondations, les impacts de la chaleur et améliorer la qualité de l'eau.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Dao Anh Dung, a déclaré que le plan prévoyait de nouvelles approches, façons de penser et de nouvelles connaissances pour relier les habitants et les autorités municipales, dans le but de construire une ville plus résiliente face aux pressions du 21ème siècle.



Créé par la Rockefeller Foundation, le réseau des «100 villes résilientes» vise à aider les villes du monde entier à élaborer des plans et à préparer leurs communautés à mieux faire face aux défis croissants du 21ème siècle en matière socioéconomique et environnementale.

A ce jour, il a accordé environ 100 millions de dollars à 100 villes dans le monde entier, dont Can Tho.-VNA