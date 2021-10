Cân Tho (VNA) – Le Tribunal populaire du district de Thoi Lai, dans la ville de Cân Tho a ouvert mardi 26 octobre un procès en première instance contre Truong Chau Huu Danh et ses complices membres du groupe "Bao Sach" accusés de propagande contre l’Etat.

Truong Chau Huu Danh (2e à partir de la droite) lors de son procès. Photo : VNA

Ces personnes sont poursuivies pour "atteintes aux intérêts de l’Etat ou aux droits et intérêts légitimes des groupements ou des particuliers par abus de ses droits et libertés" en vertu de la clause 1, article 331 du Code pénal de 2015 amendé et complété en 2017.Truong Chau Huu Danh est né en 1982 dans la province méridionale de Long An. Ses complices sont Nguyen Phuoc Trung Bao, né en 1982 et domicilé dans la ville de Da Nang, et Doan Kien Giang, 36 ans, et Nguyen Thanh Nha, 41 ans, tous deux originaires de Hô Chi Minh-Ville, et Lê Thê Thang, né en 1982 et domicilé à Hanoi qui était en liberté provisoire.Selon l’acte d’accusation, en août 2019, Danh et ses complices ont créé la fanpage Facebook "Bao Sach", le groupe "Lam bao sach" et la chaîne Youtube "BS Channel" pour publier 47 articles et clips vidéo sur des questions de préoccupation publique.Ces posts ont utilisé des informations non vérifiées, fausses et négatives qui ont intentionnellement induit l’opinion publique en erreur, provoquant des malentendus et créant des conditions pour des commentaires négatifs, incitant ainsi certaines personnes qui ont une fausse perception à s’opposer aux directives du Parti, et aux politiques et aux lois de l’État.Leurs actes ont également affecté le travail de gestion dans les localités, déclenché la confusion, la méfiance du public et sapé la confiance du public dans l’État et les autorités à tous les niveaux dans la gestion sociale.Au cours des enquêtes, Danh et ses complices ont reconnu leurs méfaits.Après son arrestation, les membres restants ont quitté le groupe et Thang a supprimé la page Facebook et la chaîne Youtube incriminées. – VNA