Le 23 octobre, 39 personnes avaient été retrouvées mortes à l’arrière d’un camion frigorifique près de Londres. Photo : Reuters



Londres (VNA) – L’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a exprimé sa grande tristesse devant les premières découvertes de la police de l’Essex selon lesquelles des Vietnamiens pourraient figurer parmi les 39 personnes retrouvées mortes le 23 octobre à l’arrière d’un camion frigorifique dans ce comté à l’est de Londres.



Dans un communiqué publié après l’annonce de la police de l’Essex, l’ambassade du Vietnam a affirmé que l’identification des victimes devait être menée et confirmée par les organes compétents du Vietnam et du Royaume-Uni. L’ambassade a adressé ses profondes condoléances aux familles des victimes et s’est engagée à coopérer étroitement avec les organes compétents vietnamiens et britanniques pour aider les familles des (éventuelles) victimes vietnamiennes à rapatrier leurs corps au Vietnam.



L’ambassade a fermement dénoncé les actes inhumains des trafiquants d’êtres humains qui avaient causé une tragédie aux victimes et leurs familles. Elle a déclaré que le Vietnam collaborerait étroitement avec le Royaume-Uni pour les traduire en justice et rechercher des mesures efficaces pour empêcher la reproduction de tragédies similaires dans l’avenir.



Les demandes de protection consulaire peuvent être adressées à l’ambassade du Vietnam au numéro de téléphone 44 7713181501, ou au ministère vietnamien des Affaires étrangères au 84981848484. -VNA