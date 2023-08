Photo : Shutterstock

Vientiane (VNA) - La presse laotienne a rapporté le 10 août que le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Thongloun Sisoulith et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Hun Sen avaient tenu en ligne un entretien pour réaffirmer les relations bilatérales solides.

Les deux parties ont hautement apprécié l'amitié et la solidarité de longue date entre le Laos et le Cambodge en tant que deux bons voisins et le partenariat intégral entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith a félicité le PPC pour avoir remporté la dernière élection de la 7e Assemblée nationale et a soutenu la coopération entre le nouveau cabinet cambodgien et le Laos pour renforcer davantage les liens entre les deux Partis et les deux gouvernements.

Les deux dirigeants se sont également informés des développements importants en cours dans chaque pays.

Ils ont discuté et convenu de plans futurs pour approfondir les relations bilatérales et la coopération entre les deux Partis, apportant des avantages pratiques aux deux peuples. -VNA