Un magasin de riz à Phnom Penh. Photo : https://www.khmertimeskh.com/

Phnom Penh (VNA) – Entre janvier et octobre, le Cambodge a exporté 536.305 tonnnes de riz, soit une hausse de 17% en glissement annuel, malgré les graves crues et inondations survenues dans le pays depuis un mois, selon l'Agence Kampuchea Presse (AKP).

D’après les statistiques du ministère cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, les exportations de riz vers l’Europe et vers la Chine ont atteint 174.391 tonnes et 194.441, soit une hausse de 32% et 36%, respectivement

Récemment, le président de la Fédération cambodgienne du riz (CRF), Song Saran, a dit que les crues et la sécheresse affectaient la sécurité alimentaire et les exportations de vivres de son pays.

Quant au ministre cambodgien de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Veng Sakhon, il a indiqué que les services compétents avaient préparé un grand volume de graines pour distribuer gratuitement aux agriculteurs après le retrait des crues et des inondations.

L’an dernier, le Cambodge a exporté 620.106 tonnes de riz. Cette année, le pays vise 800.000 tonnes. -VNA