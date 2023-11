Lors de la réunion. Photo: daibieunhandan.vn daibieunhandan.vn

Hanoï (VNA) - Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vu Hai Ha, a présidé mercredi 8 novembre, une réunion virtuelle avec les Commissions des relations extérieures de l'AN du Laos et l’AN du Cambodge sur les préparatifs de la 1er Conférence de haut niveau entre les AN du Cambodge, du Laos et du Vietnam, prévue en décembre prochain dans la capitale Vientiane du Laos.

Lors de la réunion, les délégués ont discuté des procédures, de l’agenda de la conférence et des activités dans le cadre de l'ordre du jour de cet événement. Ainsi, outre les séances d'ouverture et de clôture, la Conférence aura deux séances plénières, ainsi que des sessions connexes sur le renforcement du rôle de l’AN dans chaque pays, la promotion de la coopération parlementaire entre les trois pays, la coopération économique et socioculturelle, les questions de défense et de sécurité...

Ils ont également donné leur avis sur les questions techniques, l'expertise et la manière d'organisation d’une course cycliste d'amitié pour renforcer l'échange et l'amitié entre les délégués participants.

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vu Hai Ha. Photo: daibieunhandan.vn

Selon la Déclaration commune des présidents de l'AN des trois pays signée le 20 novembre 2022 à Phnom Penh, la Conférence de haut niveau des AN Cambodge - Laos - Vietnam vise à renforcer et à consolider les relations d'amitié, de la solidarité et de la coopération intégrale, axée sur le développement socio-économique, la coopération en matière de défense et de sécurité et les échanges entre les peuples pour le développement durable des trois pays et de la région.

Cet événement qui se tiendra tous les deux ans, à tour de rôle, promouvra et surveillera la mise en œuvre des accords, programmes d'action et projets de coopération convenus par les gouvernements des trois pays, ainsi que des accords multilatéraux auxquels les trois pays sont membres. -VNA