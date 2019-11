Phnom Penh (VNA) - L'Assemblée nationale cambodgienne a approuvé mardi 26 novembre le projet de budget de 8,23 milliards de dollars pour les dépenses du gouvernement en 2020, soit une hausse de 22,7% par rapport à 2019.



Le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie et des Finances, Aun Pornmoniroth, a déclaré que les dépenses du gouvernement l’année prochaine représenteraient 28,01% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.



"La loi sur le budget pour 2020 joue un rôle important pour continuer à renforcer la paix, la stabilité politique, la sécurité et l'ordre social, et à soutenir les objectifs du Cambodge de devenir un pays à revenu moyen supérieur en 2030 et un pays à revenu élevé en 2050", a-t-il déclaré.

Il a également souligné l’importance de cette loi pour assurer une croissance moyenne de 7% par an et créer plus d'emplois pour les Cambodgiens.



Cheam Yeap, président de la Commission de l'économie, des finances, des banques et de l’audit de l'Assemblée nationale, a indiqué que le budget de l'année prochaine donnait la priorité au développement des ressources humaines, des routes, de l'eau et de l'électricité.



Selon le projet de loi, environ 620 millions de dollars seront alloués à l'administration générale pour 2020, en hausse de 2% par rapport à 2019. Environ 1,18 milliard de dollars sera consacré à la sécurité, à la défense nationale et à l'ordre public (+8,3%) ; 1,94 milliard au secteur social (+8,6%); et 1,81 milliard au secteur de l’économie (+10,7%).



Pour répondre à ces dépenses, le gouvernement cambodgien devrait générer environ 6,5 milliards de dollars l'an prochain. Il a l’intention d’emprunter 1,92 milliard de dollars supplémentaires auprès de pays amis et partenaires de développement pour développer les domaines de l’énergie, de l’agriculture, des réseaux d’irrigation ainsi que des infrastructures de transport.



L'économie de ce pays d'Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance de 6,5% en 2020, portant son PIB à 29,4 milliards de dollars. Le PIB par habitant devrait atteindre 1.816 dollars, selon le projet de loi.



Le projet de loi doit être finalement examiné par le Sénat avant d'être soumis au roi Norodom Sihamoni pour approbation. -VNA