Phnom Penh, 12 mai (VNA)- Les dirigeants du Vietnam et du Cambodge ont convenu de reprendre les voyages terrestres et aériens entre les deux pays voisins pour promouvoir les activités touristiques, lors d'une réunion en marge du sommet spécial ASEAN-États-Unis à Washington, l'agence de presse AKP a rapporté à la capitale du Cambodge.

Photo d'illustration : VNA

Cette agence de presse a cité le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen disant que lui et son homologue vietnamien ont convenu de rouvrir les routes terrestres et aériennes, et que les ministres du Tourisme des deux pays travailleront ensemble sur cette question.



Le Cambodge et le Vietnam ont suspendu leurs activités touristiques depuis le l’apparition de la pandémie de COVID-19 dans les deux pays, mais le Cambodge a récemment annoncé son ouverture aux visiteurs ayant reçu des doses complètes du vaccin anti-COVID-19.



Le Cambodge a également supprimé l'obligation d'avoir un certificat de test PCR et un test rapide pour les passagers qui ont reçu la dose complète du vaccin.



Cependant, selon le Premier ministre Hun Sen, la partie vietnamienne a encore d'autres exigences pour l'entrée des visiteurs, et donc les ministres du Tourisme de chacun pays devraient discuter de cette question ensemble.



Concernant la coopération pour rétablir les activités touristiques régionales, après que le gouvernement thaïlandais a autorisé la réouverture de la frontière avec le Cambodge à partir du 1er mai 2022, un certain nombre d'associations et d'entreprises opérant dans le secteur du tourisme au Cambodge, en Thaïlande et au Vietnam ont collaboré à un plan de relance touristique. – VNA