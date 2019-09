Hanoï (VNA) - Le Cambodge et la Malaisie ont signé mardi à Phnom Penh deux accords sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement et le tourisme, en présence du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et de son homologue malaisien Mahathir Mohamad.

Prenant la parole lors de la conférence de presse conjointe tenue à l'issue de la cérémonie de signature, le Premier ministre Hun Sen a déclaré que les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint plus de 400 millions de dollars lors du premier semestre. Grâce à la signature de ces deux protocoles d'accord dont l'accord sur la non double taxation, la valeur commerciale bilatérale devrait connaître une forte croissance dans les temps à venir.

Selon le rapport du Conseil pour le développement du Cambodge, la Malaisie a été le 5e investisseur étranger du Cambodge ces cinq dernières années. Entre 2014 et 2018, le Cambodge a attiré 481 millions de dollars d'investissement en provenance de la Malaisie. Quant au commerce, les échanges bilatéraux ont atteint 474 millions de dollars en 2018. Lors du premier semestre de 2019, le Cambodge a accueilli plus de 91.000 touristes malaisiens, +7% en glissement annuel.

Concernant le protocole d'accord sur la coopération dans le tourisme, les deux pays sont en train d'examiner le mécanisme sur l'utilisation d'un type de visa pour les deux pays.

En outre, ces deux membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est sont en train de négocier pour parvenir à la signature d'un protocole d'accord sur la coopération dans la défense.

Pour sa part, le Premier ministre Mahathir a déclaré qu'il a discuté avec son homologue cambodgien des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties ont convenu que l'accord de partenariat économique intégral régional (RCEP) contribuera à l'intégration économique régionale, à la promotion de la croissance et à la protection du système commercial multilatéral.

Le Premier ministre malaisien est en visite officielle au Cambodge à partir du 2 septembre. -VNA