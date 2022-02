Hanoi (VNA) - Le Vietnam a encore de nombreux potentiels pour augmenter ses exportations vers les principaux marchés.

Photo d'illustration : ICERT

Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde. Selon l'Organisation mondiale du café (OIC), au cours de la campagne 2020/2021, environ 167,3 millions de sacs (60 kg) de café ont été consommés dans le monde, contre 164,1 millions en 2019/2020.En 2021, la part de marché du café du Vietnam dans les importations totales des États-Unis représentait 4,02%; de l'Allemagne, 9,37%; de la France, 1,24%; du Canada, 1,29% et du Japon, 14,38%.Selon le Département de l’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), en 2022, le Vietnam a encore de nombreux potentiels pour augmenter ses exportations vers ces marchés. Pour répondre à leurs exigences strictes, en plus d'améliorer la qualité, la filière doit se concentrer sur la traçabilité et l'amélioration des capacités de production.La structure des exportations de café du Vietnam a changé, avec une réduction des grains bruts, vers plus de transformation et l'exportation de café torréfié et moulu. Les activités de promotion commerciale continuent d'être ciblées, contribuant à promouvoir le café vietnamien sur le marché mondial. - CPV/VNA