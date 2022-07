Photo: VNA

Ca Mau (VNA) – Au premier semestre, le nombre d’entreprises nouvellement créées dans la province méridionale de Ca Mau a connu une forte hausse en glissement annuel.

Selon le Service provincial du Plan et de l’Investissement, 356 nouvelles entreprises ont été créées entre janvier et juin, cumulant 7.212 milliards de dongs de capitaux enregistrés, soit une hausse de 50% en nombre d’entreprises et près de cinq fois plus en termes de capitaux qu’à la même période de l’année dernière.

Pendant cette même période, Ca Mau a attiré sept nouveaux projets d’investissement, représentant 1.055 milliards de dongs. Ainsi, fin juin, la province comptait 433 projet en vigueur, totalisant 141.080 milliards de dongs. Sur ce total, dix projets étaient issus d’investissements directs étrangers, d’un montant total de plus de 156 millions de dollars. -VNA