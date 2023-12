Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Festival des crevettes de Ca Mau 2023. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a travaillé le 9 décembre avec la permanence du Comité provincial du Parti de Ca Mau (Sud) sur la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique et la définition d’orientations futures.



Selon Pham Minh Chinh, la province de Ca Mau doit être bien consciente de ses trois atouts que sont l'agriculture, le tourisme et les énergies renouvelables, puis prendre des mesures pour maximiser ses avantages compétitifs et ses opportunités exceptionnelles pour un développement rapide et durable.



Concrètement, il lui est nécessaire de se concentrer sur le développement de l'aquaculture, notamment de la crevetticulture. En matière d'énergie, la province est appelée à développer le groupe de projets Gaz-Electricité-Engrais de Ca Mau, d'exploiter le potentiel des énergies éolienne, solaire et des énergies renouvelables plus largement. Ca Mau doit s'intéresser également au développement touristique, a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a également suggéré à Ca Mau de se concentrer sur la réalisation de percées dans les infrastructures de transport, notamment la modernisation de l'aéroport de Ca Mau, la construction d'autoroutes et le développement des voies navigables intérieures et maritimes.



Parallèlement, Ca Mau doit se pencher sur le développement des infrastructures numériques, agricoles et rurales, de l'éducation, de la santé, de la culture, et des sports, etc.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité certains projets d'infrastructures de transport et d'énergie dans cette localité. -VNA