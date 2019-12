Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre le Centre de promotion d'investissement et de soutien aux entreprises de Ca Mau, l’Office National du Tourisme de Thaïlande et l’Office de Tourisme du Cambodge. Photo: SGGP

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ca Mau a organisé mardi un colloque sur la connectivité et la coopération au développement du tourisme.

Le séminaire a réuni des représentants des localités du delta du Mékong, de l'Administration nationale du Tourisme du Vietnam, ainsi que des ambassades et des associations du Tourisme du Laos, du Cambodge et de Thaïlande.

S'exprimant lors du colloque, Tran Hong Quan, vice-président du Comité populaire de Ca Mau a souligné la nécessité de partager des expériences et de renforcer la coopération entre les organes compétents et les entreprises opérant dans le domaine du tourisme pour développer l’industrie sans fumée.

Lors du séminaire, de nombreux experts nationaux et étrangers ont partagé leurs expériences et souligné certains restrictions du tourisme de la province de Ca Mau, proposant ainsi des solutions pour aider la province à promouvoir la connectivité et la construction des circuits touristiques, et des solutions pour relier le développement touristique avec les provinces du delta du Mékong et avec les provinces dans le couloir côtier du Sud qui relie le Vietnam, la Thaïlande et le Cambodge dans le temps à venir.

A cette occasion, les agences de voyage de Ca Mau et d'autres dans l'ensemble du pays ont signé un protocole d'accord pour ouvrir un circuit transfrontalier avec des voyagistes thaïlandais et cambodgiens.

Le Centre de promotion d'investissement et de soutien aux entreprises de Ca Mau a également signé un accord de coopération sur la connexion, le partage d'informations, l'organisation et la participation à des événements touristiques avec l’Office National du Tourisme de Thaïlande et l’Office de Tourisme du Cambodge. -VNA