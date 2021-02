Traitement d'un patient disposant d'une carte d'assurance maladie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Brookings Institution à Washington (États-Unis) a cité le 3 février une étude récente soulignant que le Vietnam était l'un des pays ayant réalisé des progrès impressionnants en matière de couverture sanitaire universelle (CSU) au cours de la dernière décennie.

Selon l'article, le Vietnam s'est fermement engagé à financer les programmes nationaux d'assurance maladie, ce qui se traduit notamment par d'importantes subventions gouvernementales à l'assurance maladie, notamment en faveur des démunis et des personnes vulnérables ainsi que par l'adoption de lois, de politiques et de décrets établissant et promouvant des programmes d'assurance maladie.



Le Vietnam fournit une assurance maladie aux travailleurs depuis les années 1990 et a commencé à s’intéresser aux démunis en 2003.

L'approche du Vietnam de la CSU, qui se concentre sur les démunis et les plus vulnérables, est considérée comme une approche équitable. En outre, le Vietnam étend la couverture de la population avec un ensemble de services national.

L'article a aussi cité les défis auxquels le Vietnam est toujours confronté, notamment le vieillissement de sa population et la maladie.



Les subventions croisées, les réformes du paiement en faveur des fournisseurs de services et l’ensemble de prestations rentables doivent être soigneusement conçus et mis en œuvre pour améliorer l'efficacité, l'équité et le caractère de paiement du système d'assurance maladie.



Bien que l'avenir soit incertain, les perspectives du Vietnam semblent prometteuses car il continue d'ajuster ses politiques pour correspondre à la situation réelle. -VNA