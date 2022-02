Viettel se classe au 227e rang dans le classement Brand Finance Global 500. Photo: baodautu

Hanoï (VNA) - Selon le classement Brand Finance Global 500 publié récemment par Brand Finance, la valeur actuelle du groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) s’élève à 8,758 milliards de dollars, soit 2,697 milliards de dollars de plus qu’en 2021.

Ceci classe Viettel au 227e rang de ce classement avec un gain de 99 places par rapport à l'année précédente. Apple a été désignée comme l’entreprise possédant la valeur de marque la plus élevée au monde, à 355 milliards de dollars, juste devant Amazon et Google.



Dans le segment des télécommunications, ce géant vietnamien figure dans le top 3 d’Asie du Sud-Est et au 18e rang mondial.



Toujours selon l'annonce de Brand Finance, l'ancien PDG de Viettel Le Dang Dung est classé 130e parmi les 250 meilleurs PDG du monde - qui créent de la valeur d'entreprise de manière durable, en équilibrant les besoins de toutes les parties prenantes : employés, investisseurs et société.



Il est le seul représentant d'Asie du Sud-Est honoré dans ce classement. Dans le segment des télécommunications, M. Dung s'est classé 4e. -CPV/VNA