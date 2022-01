Photo: VTV

Hanoï (VNA) - À la fin de la séance boursière du matin du 4 janvier, l'indice VN-Index a augmenté de 19,67 points pour atteindre un record historique de 1.517,95 points, dépassant de loin le record de 1.500 points fixé précédemment.

Le volume des transactions a atteint plus de 526 millions d'actions, soit plus de 16.688 milliards de dongs; 319 titres ont augmenté, 138 ont baissé et 52 sont restés inchangés.

L'indice HNX-Index a perdu 0,52 point pour s'établir à 473,42 points. Le volume des échanges a atteint près de 60 millions d'actions, soit plus de 1764,7 milliards de dongs.

L'indice UPCOM-Index a augmenté de 0,54 points à 113,22 points. Le volume des transactions a atteint plus de 63 millions d'actions, soit équivalant à près de 1.404 milliards de dongs.

Plus précisément, les investisseurs étrangers ont acheté 89,63 milliards de dongs sur la HoSE (Bourse de Hô Chi Minh-Ville) ; 14,55 milliards de dongs sur la HNX (Bourse de Hanoï) et 13,18 milliards VND sur l'UPCOM. -VNA