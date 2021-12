Cérémonie de signature du protocole d'accord sur la coopération entre le Comité populaire de la province de Ben Tre (Sud) et les ambassades du Vietnam en Belgique et au Luxembourg et la délégation vietnamienne auprès de l'UE pour soutenir la promotion du commerce et l’attrait des investissements de l'UE à Ben Tre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a organisé le 12 décembre un séminaire intitulé «Renforcement de la coopération entre certaines localités vietnamiennes et l’Union européenne» à l'occasion de la 31e Conférence sur la diplomatie et de la 20e Conférence nationale des Relations extérieures.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a déclaré que l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) officiellement entré en vigueur en août 2020, a apporté au Vietnam de nombreux avantages dans la promotion de la coopération avec l'UE. Le vice-ministre a suggéré que les localités aient des propositions concrètes au ministère des Affaires étrangères et aux ambassadeurs pourqu'ils puissent les échanger et les soutenir dans la mise en œuvre des projets de coopération.

Selon les participants, les collectivités locales vietnamiennes doivent se renseigner sur les besoins du marché européen et identifier leurs propres atouts. Elles doivent de surcroît améliorer la qualité de leurs produits, honorer leurs contrats, moderniser leurs techniques de conservation, développer leur système d’entrepôts frigorifiques et leur réseau logistique.

Les bureaux de représentation du Vietnam à l’étranger fourniront aux localités du pays des informations utiles sur les marchés européens, ont assuré les ambassadeurs présents.

Lors du séminaire, le comité populaire de la province de Bên Tre a signé un mémorandum de coopération avec les ambassades du Vietnam en Belgique et au Luxembourg et la Délégation vietnamienne auprès de l’Union européenne. Le but est de stimuler les échanges commerciaux et d’attirer des investissements de l’Union européenne dans l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables et la désalinisation de l’eau au service de l’agriculture et du tourisme.- VNA