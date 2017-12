Vue de la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan. Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) – En décembre, la province de Binh Thuan (Centre) a attiré près de 57.000 arrivées internationales, soit une hausse de plus de 26% en glissement annuel.

Le nombre de touristes étrangers à Binh Thuan en janvier et septembre a atteint environ 430.000 personnes, et ce chiffre s’est élevé à 160.000 personnes au dernier trimestre de l’année.

Pour garantir un environnement hospitalier et sécuritaire pour les visiteurs durant cette haute saison qu'est la fin d'année, le secteur du tourisme a demandé aux établissements d'hébergement et prestataires de services touristiques locaux d’améliorer la qualité de leurs services, d’afficher les prix et de diversifier les services de divertissement, notamment à l’occasion du Nouvel an 2018.

Les localités touristiques cibles de la province devraient ​maintenir l'environnement sécuritaire, l’ordre social et la sécurité alimentaire.

En 2017, Binh Thuan devrait accueillir 5,2 millions de touristes (+13%) dont 599.000 arrivées internationales (+18%). Son chiffre d’affaires serait estimé à près de 11.000 milliards de dôngs (+20%).

Binh Thuan est une destination touristique nationale clé, avec des services touristiques comprenant stations balnéaires, paysages, sports, tourisme spirituel et tourisme MICE. Le secteur a contribué à environ 7% du PIB provincial en 2016 et créé des milliers d'emplois, en particulier dans les zones rurales et côtières.

Binh Thuan dispose également de bonnes conditions pour les échanges socio-économiques et culturels avec les localités des régions du sud-est, du centre-sud et des Hauts plateaux du Centre. La province se trouve également proche de centres touristiques du Sud, à savoir Nha Trang dans la province de Khanh Hoa, Da Lat à Lam Dong, Ho Chi Minh-Ville, province de Ba Ria-Vung Tau.

Elle dispose de 192 km de côte avec des plages, de beaux paysages, un environnement propre, des reliques historico-culturelles nationales et des festivals. Elle compte plus de 300 hôtels, avec 11.000 chambres et plus de 500 villas et appartements pour touristes.

En 2016, la province a accueilli 4,5 millions de touristes, dont 300.000 étrangers. Sept millions sont prévus d'ici 2020, avec des recettes qui s'élèveront à 10% du PIB provincial. -VNA