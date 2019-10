Photo d'illustration/Tapchicongthuong

Hanoï (VNA) - Entre janvier et septembre, les exportations nationales vers les pays ayant conclu des ALE (accords de libre-échange) avec le Vietnam ont enregistré une croissance satisfaisante.



La participation aux ALE avec l'engagement des partenaires de réduire les droits de douane sur les produits vietnamiens accroît également la compétitivité et aide les produits vietnamiens à élargir leurs marchés.



En 9 mois, les exportations vietnamiennes au Japon ont augmenté de 10%; en Corée du Sud, +8,1%; en ASEAN, +4,7%; en Russie, +13,9%; en Nouvelle-Zélande, +12,5%...



En particulier, les exportations vers les marchés membres du CPTPP (Accord global et progressif de partenariat transpacifique) ont bien progressé, ce qui constitue la première étape pour tirer pleinement parti des engagements pris dans le cadre de cet accord visant à promouvoir l’exportation et à diversifier les marchés. Les exportations au Canada se sont établies à 2,9 milliards d’USD (+30,9%), au Mexique, à 2,2 milliards (+27%).



Les Etats-Unis restent le principal marché d’exportation du Vietnam avec 44,86 milliards d’USD en 9 mois (+28,2%). -CPV/VNA