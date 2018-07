Photo : VietnamBiz



Hanoi (VNA) - Selon le Département général des Douanes, les exportations vietnamiennes de pierres et métaux précieux ont atteint 239 millions de dollars (+15,8%) lors des 5 premiers mois de l’année, dont 65,4 millions de dollars en mai.



Les pierres et métaux précieux du Vietnam sont présents dans plus de 13 pays et territoires. Les États-Unis sont le premier débouché avec 146,6 millions de dollars (+44,39%), suivis par le Japon, 25,6 millions (+8,91%) et Hong Kong (Chine), 15,1 millions (+3,69%).



Les exportations nationales de pierres et métaux précieux ont connu une bonne croissance en 5 mois. La plus forte hausse a été observée au Royaume-Uni, avec 146,77%, malgré un chiffre d’affaires de seulement 1,6 million de dollars. -CPV/VNA