Dans l’usine d'engrais Binh Dien - Long An. Photo: Congthuong

Hanoi (VNA) - En 8 mois, le pays a exporté plus de 1,23 million de tonnes d'engrais, atteignant 791,97 millions d’USD, soit une forte hausse de 41,4% en volume et 167,9% en valeur en un an.Au cours des 8 premiers mois de 2022, plus de 1,23 million de tonnes d'engrais vietnamiens de toutes sortes ont été exportées, atteignant 791,97 millions d’USD, 41,4% en volume et 167,9% en valeur par rapport à la même période de 2021.Rien qu'en août, le pays a exporté 117.973 tonnes, soit l'équivalent de 70,57 millions d’USD, 41,5% et 117,5% respectivement.Le Cambodge reste le principal marché d'exportation des engrais vietnamiens. Selon les données du Département général des douanes, le marché cambodgien a représenté 27,5% du volume et 22,9% du chiffre d'affaires total, soit 337.478 tonnes et 180,4 millions d’USD, -7,8% mais 34,9%.Viennent ensuite la Corée du Sud avec 84.493 tonnes et 63,17 millions d’USD, 427% en volume et 1.385% en valeur ; la Malaisie, 105.677 tonnes et 54,8 millions d’USD, 59,3% et 287,7% ; les Philippines, 62.877 tonnes et 48,97 millions d’USD, 92% et 328,5%. - CPV/VNA