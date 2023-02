The Anam Mui Ne (dans la province de Binh Thuan) a été sélectionné par Bloomberg comme l’une des 6 belles stations balnéaires en 2023 en Asie du Sud-Est. Photo: Congly

Hanoï (VNA) - The Anam Mui Ne (dans la province de Binh Thuan) a été sélectionné par Bloomberg comme l’une des 6 belles stations balnéaires en 2023 en Asie du Sud-Est.



L'attractivité des destinations d’Asie du Sud-Est réside dans leurs plages de sable blanc fin baignées d’eaux turquoises. Dans sa liste des 6 stations balnéaires les plus attrayantes en 2023 en Asie du Sud-Est, Bloomberg a suggéré 4 représentantes en Indonésie que sont Cap Karoso, Kimpton Naranta, The Pavilions Anambas, LXR Hotels & Resorts, et une en Thaïlande, Andaz Pattaya Jomtien Beach.



L’unique représentante du Vietnam est The Anam Mui Ne dans la province de Binh Thuan, hôte de l'Année nationale du tourisme 2023.



«Célèbre pour la planche à voile et ses villages de pêcheurs, Mui Ne est maintenant sur la bonne voie pour se développer, avec la nouvelle autoroute qui raccourcira à seulement 2,5 heures la durée du trajet depuis Ho Chi Minh-Ville. The Anam Mui Ne est une station balnéaire conçue dans le style indochinois avec des meubles en bois finement sculptés, des statues, des mosaïques, des lampions et des peintures composées par des artistes vietnamiens», a dit l’auteur Lebawit Lily Girma de Bloomberg.-CPV/VNA