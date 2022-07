Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'exposition Blockchain Global Day 2022 se tiendra le 29 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Il s'agira du premier événement d'une série d'expositions annuelles sur la blockchain afin de maximiser les conditions favorables au développement de ce secteur au Vietnam.

Blockchain Global Day sera co-organisé par le Centre d'innovation de Saigon (Sihub), Spac3Ship - une société d'investissement dans la blockchain, et des partenaires comme Infinity Ventures Crypto et YGG SEA Vietnam.

Le Comité d’organisation a déclaré qu’il y avait d’énormes potentiels pour le développement de la blockchain au Vietnam, citant des applications développées par de grandes entreprises et banques vietnamiennes telles que FPT, le groupe Viettel, la Banque commerciale par actions d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), entre autres.

Selon la société d’études de marché TechSci Research, le marché vietnamien de la blockchain devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) à deux chiffres durant la période 2023-2027.

Huynh Kim Tuoc, directeur exécutif de Sihub, a déclaré que Blockchain Global Day 2022 comprendrait 100 stands présentant des projets de blockchain et deux séminaires sur l'intégration de la blockchain dans les tendances technologiques mondiales telles que Web3, Metaverse et NFT.

L'événement devrait réunir des représentants des projets prestigieux et des experts dans ce domaine en Asie du Sud-Est tels que Binance, YGG SEA, Coin98, Vina Capital Ventures et Coinex.-VNA