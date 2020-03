Binh Thuân (VNA) - À 30 km de la ville de Phan Thiêt, dans la province de Binh Thuân (Centre), la baie de Thanh Long ou Hon Lan conserve sa beauté virginale. Une forte impression au premier regard.

La beauté sauvage de la baie de Thanh Long. Photo : Thanh Long/CVN La beauté sauvage de la baie de Thanh Long. Photo : Thanh Long/CVN

Thanh Long, destination touristique prisée notamment grâce à son climat tempéré, est entourée d’une belle plage de 1,7 km. C’est le lieu idéal pour pratiquer des activités nautiques telles que la plongée sous-marine, le kayak ou le surf...



Une œuvre d’art de la nature



Le kayak permet d’aborder la baie sous un angle inédit et d’en percer ses moindres secrets. Les touristes apprécieront la brise marine rafraîchissante dans la chaleur estivale. Le kayak est aussi le meilleur moyen de découvrir les îles et les villages de pêcheurs environnants.



Les voyageurs pourront se baigner dans une eau agréable toute l’année, puis se prélasser tout en admirant les dunes. La surface de l’eau est semblable à un miroir à la fin du printemps et au début de l’été. Après une journée à découvrir la baie, les visiteurs pourront profiter de la nature tout en admirant le magnifique coucher du soleil, se détendre sur le sable, faire des balades, déguster des fruits de mer ou rencontrer les habitants de ce petit coin de paradis encore préservé.

Un site gâté par la nature. Photo : Thanh Long/CVN Un site gâté par la nature. Photo : Thanh Long/CVN

La nuit, la baie est illuminée par les millions d’étoiles et les milliers de lampes des fermes de fruits du dragon. La culture Cham est omniprésente à travers les ouvrages d’art, les métiers ancestraux de la mer et les plantations de fruits du dragon. En visitant la baie, les voyageurs pourront contempler ses pay-sages naturels peu modifiés par l’homme.



Thanh Long est également célèbre pour la plage de Cay Gang, considérée comme l’une des plus belles du Vietnam. Sable blanc et eau cristalline, la beauté de ses paysages est une source inépuisable d’inspiration non seulement pour les touristes mais aussi pour les photographes professionnels et amateurs. Le camping autorisé, les visiteurs pouvant s’installer sur la plage le temps d’un week-end.



Un bel avenir en perspective



Alors que l’exploitation massive et irraisonnée de la mer domine presque partout dans le pays, la baie de Thanh Long s’affirme comme patrimoine rare à l’écosystème marin encore préservé.

La baie de Thanh Long est le lieu idéal pour les activités nautiques. Photo : Thanh Long/CVN La baie de Thanh Long est le lieu idéal pour les activités nautiques. Photo : Thanh Long/CVN

Un projet dénommé Thanh Long Bay, du vietnamien Nam Group, compte en faire un "paradis vert". De là, les voyageurs pourront visiter le phare de Kê Gà, le mont Tà Cu ou la pagode Linh Son Truong Tho...



En outre, Thanh Long Bay constituera le centre du "quadrilatère touristique" Hô Chi Minh-Ville - Phan Thiêt - Dà Lat - Nha Trang. Cette année, l’autoroute Dâu Giây - Phan Thiêt sera mise en service, permettant de réduire à deux heures la durée du trajet entre Hô Chi Minh-Ville et Thanh Long.



La baie accueillera aussi des festivals internationaux de musique et de mode. Une rue commerciale avec des milliers de services différents offrira une gamme complète d’activités de divertissement, de restauration et de shopping.

Avec ses vagues légères et sa profondeur modérée, la baie est idéale pour les sports nautiques. Nam Group a coopéré avec des centres de sports nautiques de premier rang mondial pour construire un centre aux normes internationales. S’y dérouleront des compétitions internationales et des représentations sportives de planche à voile, de surf ou de ski nautique...

Espérons seulement que tous ces projets de développement se feront dans le respect du site et de son authenticité sauvage. -CVN/VNA