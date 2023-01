Photo: VNA



Binh Thuan (VNA) - Pendant les vacances du Nouvel An lunaire 2023, Binh Thuan a accueilli environ 140.000 touristes, en hausse de 64,7% par rapport à la même période de l'an dernier, selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Les recettes touristiques pendant cette période sont estimées à 310 milliards de dongs.



Les stations balnéaires, les sites historiques, d'écotourisme et du tourisme spirituel tels que la montagne Ta Cu et la pagode Co Thach, ont attiré un grande nombre de visiteurs.



La province de Binh Thuan (Centre) vise 6,5 millions de touristes en 2023, dont environ 200.000 étrangers, et des recettes touristiques de 15.900 milliards de dongs. -VNA