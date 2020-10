Hanoi (VNA) - Parmi les provinces du Sud-Est du Vietnam, Binh Phuoc est réputée pour la beauté de ses paysages et la richesse de son patrimoine historique. Les touristes sont de plus en plus nombreux à découvrir cette province au charme assuré.

La plaine de Bù Lach. Photo : VOV

Le temple Soc Son au district de Lôc Ninh. Photo: VOV

Binh Phuoc est située à quelque 120 kilomètres au Nord de Hô Chi Minh-ville. Pour s’y rendre en moto ou en voiture, il faut compter environ trois heures. Binh Phuoc abrite d’immenses plantations d’hévéas et d’anacardiers et est arrosée par les rivières Dông Nai, Be et Sài Gon. Sa topographie compliquée, composée principalement de montagnes, de collines et de hauts plateaux, a donné naissance à des chutes d’eau vertigineuses dont les plus réputées sont Dak Mai et Voi.Outre le lac majestueux de Suôi Cam, Binh Phuoc abrite plusieurs parcs nationaux. D’une superficie de 26.000 hectares, le parc national Bù Gia Mâp compte une biodiversité riche tant en faune qu’en flore.Reconnu par l’Unesco en tant que réserve de biosphère en 2001, le parc national Cat Tiên s’étend sur les districts de Bù Dang et de Dông Phu et conserve l’une des plus vastes zones de forêts tropicales de plaine du Vietnam. Dans ce parc, on peut observer des animaux en danger de disparition comme le bison, le banteng, le canard à ailes blanches ou encore le faisan prélat. Située à Dông Nai, une commune rattachée au district de Bù Dang, la plaine de Bù Lach avec 500 hectares de prairies d’un vert immaculé fait partie des merveilles de la région. Pour s’y rendre, on traverse les chutes d’eau de Dung, Pan Toong, Bù Xa et Voi.«Binh Phuoc est idéalement située et possède de très nombreux attraits touristiques. Pour les localités des Hauts plateaux du Centre, la province est considérée comme la porte d’entrée vers Hô Chi Minh-ville. Elle réunit des forêts sauvages, des montagnes, des lacs, des cours d’eau et abrite plusieurs ethnies minoritaires. Ce sont des avantages naturels et culturels considérables pour développer l’écotourisme et le tourisme communautaire. Nous sommes en train de réfléchir à un programme pour attirer plus de touristes», indique Dô Minh Trung, chef adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Binh Phuoc.La province regorge de vestiges historiques remarquables comme la plantation d’hévéas de Phu Riêng, la prison de Bà Ra, la base militaire du comité du Parti du commandement des forces armées pour la libération du Sud Vietnam ou encore le village de Bom Bo.Situé à Lôc Thành, une commune rattachée au district de Lôc Ninh, la base Tà Thiêt, classée vestige national spécial, a été construite en 1973 et couvre 16 km2. En 1975, cette base a été le témoin de la campagne qui a abouti à la libération du Sud et à la réunification nationale.Le siège du gouvernement révolutionnaire par intérim de la République du Sud-Vietnam a accueilli, en 1973, les représentants du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, des États-Unis et de la République du Vietnam, réunis pour discuter des accords de paix de Paris.À Lôc Ninh, les touristes peuvent également visiter une pagode khmère construite en 1931.La visite du village Bom Bo, situé dans le district de Bù Dang, propose aux touristes de s’imprégner de la culture des S’tiêng à travers leurs chants,leurs danses et leur gastronomie. Binh Phuoc est encore peu connue des touristes. J’ai visité la forêt Cat Tiên et plusieurs villages peuplés de minoritaires ethniques. C’était formidable!», dit Doàn Quy, un touriste de Hô Chi Minh-ville.De très nombreuses fêtes traditionnelles sont célébrées par les minorités ethniques locales. La fête de la sacrifice du buffle, la fête de la prière pour la pluie, la fête de l’abandon du tombeau, la fête du pagodon Bà Ra, la fête Pha Bàu,... chacune d’entre elles mérite le détour et fait de Binh Phuoc une destination originale et attrayante.- VOV/VNA