Remise des cadeaux aux foyers pauvres issus d'ethnies minoritaires de la commune de Phuoc Thiên. Photo: baobinhphuoc.com.vn



Binh Phuoc (VNA) – Au moins, 1.250 foyers pauvres issus d’ethnies minoritaires dans la province méridionale de Binh Phuoc devraient sortir de la pauvreté cette année, selon le Département provincial du travail, des invalides et des affaires sociales.

En réduisant la pauvreté pour ces foyers, le taux de pauvreté sera donc ramené à 1,56% de la population locale, a déclaré Trân Van Xuân, directeur adjoint dudit département.

Pour parvenir à cette fin, Binh Phuoc a consacré plus de 75 milliards de dôngs pour soutenir la réparation et la construction des maisons, l’alimentation en l’eau potable, la formation professionnelle et la création d’emplois en faveur des foyers démunis, a-t-il fait savoir, ajoutant que des politiques de crédit à taux préférentiel pour les foyers pauvres ont été déployées.

En 2019, la province a lancé un programme pour construire 1.000 km de routes rurales par an et réduire la pauvreté pour 1.000 foyers pauvres/an. – VNA