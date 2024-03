Photo: VNA

Binh Phuoc (VNA) – La 2e phase de la campagne de recherche, de collecte et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champs d’honneur au Cambodge pour la saison sèche 2023-2024 de l’équipe K72 de la province de Binh Phuoc (Sud), a été officiellement lancée le 1er mars.



La cérémonie a été organisée à la porte-frontière internationale de Hoa Lu, district de Loc Ninh, par le Comité directeur pour la recherche, le rassemblement et l'identification des restes des Morts pour la Patrie (Comité directeur 515) de la province de Binh Phuoc.



Auparavant, au cours de la première phase de la campagne pour la saison sèche 2023-2024, l'équipe K72 du Commandement militaire de la province de Binh Phuoc avait trouvé les restes de 43 soldats volontaires et experts vietnamiens dans les provinces cambodgiennes de Kratie et de Kampong Thom. Ces restes avaient ensuite été rapatriés et inhumés au cimetière des martyrs de Binh Phuoc le 2 février.

En plus de deux décennies, l'équipe K72 a jusqu'à présent trouvé et rapatrié les ossements de 2.853 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge. -VNA