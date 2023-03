Binh Duong (VNA) – La province méridionale de Binh Duong souhaite renforcer la coopération et attirer davantage d’investissements de la ville de Laval dans la région du Québec au Canada, ainsi que des entreprises canadiennes, a déclaré le vice-président du Comité populaire provincial Mai Hung Dung.

Lors de l'événement. Photo: Comité populaire de la province de Binh Duong



Lors d’une conférence sur la promotion des investissements avec des représentants de la ville de Laval lundi 13 mars à Binh Duong, Mai Hung Dung a déclaré que sa province appelait à l’investissement dans les industries de haute technologie, à faible intensité de main-d’œuvre et respectueuses de l’environnement et celles qui créent une valeur économique élevée telles que les services financiers, la logistique, les industrie auxiliaires et l’agriculture de haute technologie.

Bonnet Huor, directeur adjoint du Département du développement économique au cabinet du maire de Laval, s’est dit impressionné par le développement basé sur la technologie et l’innovation de la localité vietnamienne avec une vision stratégique vers l’avenir.

Laval - la troisième plus grande ville du Québec est une région potentielle avec un environnement d’investissement dynamique au Canada, a-t-il dit, ajoutant que la région est à la recherche d’opportunités pour promouvoir la coopération à long terme à Binh Duong.

Vue aérienne d'un parc industriel à Binh Duong. Photo: VNA



Au cours des deux premiers mois de 2023, Binh Duong a attiré plus de 340 millions de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 441 % à la même période de 2022. Selon les données du Département provincial du plan et de l’investissement, Binh Duong se classe au deuxième rang du pays en termes d’attraction d’IDE avec 4.092 projets valides d’une valeur de près de 40 milliards de dollars, représentant 9% du stock d’IDE au Vietnam.

Le Canada est le 14e investisseur étranger au Vietnam avec 244 projets d’une valeur de 4,8 milliards de dollars. Il se classe 25e parmi 65 pays et territoires investissant à Binh Duong avec 23 projets pour un investissement total de 86 millions de dollars. –VNA