Un coin de la province de Binh Duong vu d'en haut. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Située dans le Sud-Est, Binh Duong est l’une des provinces les plus dynamiques du Vietnam. Dans son plan d’aménagement pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, elle mise sur l’innovation technologique pour devenir une zone urbaine intelligente.



25 ans après sa séparation de la province de Sông Be, Binh Duong, d’une province purement agricole, est devenue aujourd’hui la deuxième localité du Vietnam en termes d'attraction d'investissements directs étrangers, après Hô Chi Minh-Ville. Les investisseurs de 65 pays y ont développé plus 4000 projets pour un montant total de plus de 37 milliards de dollars.



Connue pour le slogan «Dérouler le tapis rouge aux investisseurs», Binh Duong met en place de nombreuses incitations pour les entreprises. La province compte actuellement 29 parcs industriels en activité. À Binh Duong, les entreprises publiques, les entreprises privées et les entreprises à capitaux étrangers sont traitées sur un pied d’égalité et connaissent un développement vigoureux. C’est ce que constate l'économiste Trân Du Lich, qui se dit optimiste quant aux perspectives de développement de cette province.

«Binh Duong a intérêt à renforcer la coopération interprovinciale et doit la considérer comme une force motrice pour son développement à l'avenir», affirme-t-il.

Hirata Shuji, directeur général adjoint de Becamex Tokyu, croît aussi dans l’avenir de Binh Duong.

«Le potentiel de développement de Binh Duong est important. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’y investir», fait-il savoir.

Dans son plan d’aménagement pour 2030 avec une vision à l’horizon 2050, Binh Duong se veut être une ville qui se réinvente en permanence, misant largement sur le développement durable et sur les nouvelles technologies afin d’atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. La priorité sera de moderniser ses infrastructures, comme l’indique le président du comité populaire provincial Vo Van Minh.

«La province investira massivement dans les infrastructures, en particulier les infrastructures permettant de la relier aux localités de la région économique de pointe du Sud, telles que les périphériques no 3 et no 4, l'autoroute Hô Chi Minh- Thu Dâu 1 - Chon Thanh, des voies d'expansion de la nationale 13, la route My Phuoc-Tân Van, des voies ferrées pour relier Binh Duong au port de Cai Mep Thi Vai ou encore des lignes de bus reliant les lignes de métro à la nouvelle ville de Binh Duong», précise-t-il.



Binh Duong se prépare maintenant à devenir une "ville intelligente" qui attire des investissements dans les domaines de haute technologie, fait savoir Nguyên Hoang Thao, secrétaire adjoint permanent du comité provincial du Parti.

«La ville intelligente de Binh Duong se base sur un écosystème dynamique, créatif et connecté, dans lequel chaque élément est continuellement modernisé et optimisé. La ville intelligente est considérée comme une bonne solution pour améliorer la qualité de vie de la population», estime-t-il.

Le plan de construction d'une ville intelligente sur la période 2021-2030 à Binh Duong a commencé à porter ses fruits. Des projets innovants ont été lancés. En avril 2022, la province a mis en service son centre d'administration et de surveillance de la ville intelligente. Par ailleurs, un «centre commercial mondial» et un système d'information géographique ont été mis en service dans la nouvelle ville de Binh Duong. Un pôle scientifique et technologique a été construit et des villages intelligents sont en train d’être créés.

Binh Duong est déterminée à devenir un centre industriel moderne en 2030 et une zone urbaine intelligente en 2045.- VOV/VNA