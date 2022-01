Cérémonie de signature. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) – Un accord de coopération stratégique entre la province vietnamienne de Binh Duong et le district de Gangnam de la ville sud-coréenne de Séoul a été signé le 6 janvier dans le but de promouvoir le commerce international et les échanges culturels.



La cérémonie de signature a été organisée par visioconférence par la province de Binh Duong, le district de Gangnam et la compagnie Becamex IDC.



Selon Vo Van Minh, président du Comité populaire provincial de Binh Duong, sa localité accueille actuellement environ 800 investisseurs sud-coréens opérant dans divers secteurs, tels que l’électricité, l’électronique, les équipements médicaux, l’agroalimentaire, le textile...



Avec cet accord de coopération, Binh Duong souhaite promouvoir l’amitié et la coopération avec le district de Gangnam, tout en renforçant les échanges commerciaux et culturels.



Selon Nguyen Van Loi, secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Duong, l’accord de coopération favorisera les relations dans le commerce, l’investissement, la culture et le tourisme, notamment la coopération dans l’organisation de séminaires et expositions internationaux et la promotion des cultures des deux parties. -VNA