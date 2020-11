Hanoi (VNA) - Avec les succès obtenus dans l'attraction des investissements des entreprises d’IDE ainsi que des entreprises domestiques, la province de Binh Duong (Sud) a déterminé l’attraction des investissements d’IDE comme une des tâches essentielles de ses projets de développement pour le mandat 2020-2025.

Dans l'usine de la société Kymco dans la zone industrielle de Dai Bang de la province de Binh Duong . Photo: baodautu

C’est ce qu’a annoncé Nguyen Hoang Thao, président du Comité populaire provincial de Binh Duong, lors de sa récente rencontre avec les représentants d’entreprises d’IDE et d’associations étrangères dans cette localité.Le Comité populaire provincial continue d’investir dans le développement synchrone et moderne des infrastructures socio-économiques de la province ainsi que de dérouler le tapis rouge aux entreprises en leur créant les conditions les plus favorables, en vue de réaliser l’objectif d’attirer 9 milliards de dollars de capitaux d’IDE fixé lors du 11e Congrès provincial du Parti tenue mi-octobre dernier, a déclaré Nguyen Hoang Thao.De janvier à octobre 2020, l'indice de la production industrielle (IPI) de Binh Duong a augmenté de 6,77% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires à l'exportation de la province est estimé plus de 22 milliards de dollars, 6,8%. Les ventes au détail de biens et de services ont connu une hausse de 11,7% par rapport à la même période de l’année dernière.Ces 10 premiers mois, bien qu’elle ait également été touchée par l'épidémie de COVID-19, la province a pris de nombreuses mesures pour minimiser les impacts négatifs sur l' investissement des entreprises étrangères. Grâce à quoi son attraction des investissements étrangers a atteint 1,7 milliard de dollars, dépassant 19% du plan annuel. A ce jour, la province recense plus de 3.900 projets d’IDE représentant 35,2 milliards de dollars de capitaux inscrits. - CPV/VNA