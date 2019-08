La cérémonie de signature d'une coopération intégrale entre Biwase et Vietinbank. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) – La compagnie par actions de l’Eau et de l’Environnement de Binh Duong (Biwase) et la Banque d'Industrie et de Commerce du Vietnam (Vietinbank) ont récemment signé un accord de coopération intégrale en matière de crédit dans la province de Binh Duong (Sud).

Cet accord permettra à Biwase de mettre en œuvre une série de projets à grande échelle sur l’alimentation en eau et le traitement des eaux usées à Binh Duong pour la période 2020 – 2025, avec un fonds d’investissement total de 4.000 milliards de dôngs (172 millions de dollars), dont 3.000 milliards de dôngs de prêts.

Ces dernières années, Biwase et Vietinbank ont eu des collaborations dans les domaines de services de crédit, de financement du commerce et de paiement international.

Actuellement, la banque fournit à Biwase des paquets de crédits d’une valeur totale de plus de 600 milliards de dongs.

La capacité d’approvisionnement en eau de Biwase dépasse 450.000 mètres cubes par jour, desservant ainsi la demande dans Binh Duong et dans un certain nombre de localités de la province voisine de Binh Phuoc.-VNA