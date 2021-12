Lors de la conférence. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province méridionale de Binh Duong a organisé le 30 novembre une conférence virtuelle de promotion des investissements japonais, attirant des représentants d'une centaine d'entreprises du pays du Soleil Levant.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Mai Hung Dung, a informé que fin octobre 2021, le Japon avait investi au Vietnam dans plus de 4.700 projets d'une valeur de 64 milliards de dollars, dont 328 projets à Binh Duong évalués à 5,77 milliards de dollars.

Jusqu'à présent, plus de 90% des entreprises locales ont repris leurs activités tandis que tous les habitants locaux âgés de plus de 18 ans ont été vaccinés contre le COVID-19, a noté Mai Hung Dung.

Il a ajouté que Binh Duong se concentrait sur la construction d'une ville intelligente et d'un parc industriel scientifique et technologique. Prochainement, la province continuera d'investir dans ses infrastructures, notamment les routes principales reliant les aéroports et ports maritimes pour économiser du temps et des coûts de transport.

Ảnh : baodautu.vn

Selon le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Binh Duong accélère également la transformation numérique et déploie la construction d'un million de logements sociaux pour les travailleurs pour la phase 2022-2025.

Le représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Ho Chi Minh-Ville, Shinji Hirai, a fait l'éloge de l'environnement d'investissement de Binh Duong, en particulier de ses avantages en termes de main-d'œuvre, de situation géographique et d'infrastructures.

Les entreprises japonaises participant à l'événement ont également discuté des mesures de la province contre la pandémie dans un proche avenir.

Enfin, Mai Hung Dung a souligné que les dirigeants locaux accompagnent et favorisent toujours les affaires des investisseurs étrangers. -VNA