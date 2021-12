Hanoi, 14 décembre (VNA) - Ces dernières années, les céramiques fabriquées par la province de Binh Duong (Sud) sont devenues des cadeaux nationaux dans de nombreux événements nationaux et internationaux importants tels que le Congrès national du Parti, les conférences de APEC Vietnam 2006 et 2017, le Millénaire de Thang Long - Hanoi, le 17e Sommet de l’ASEAN.

Binh Duong, foyer de la céramique

Peindre une céramique. Photo: VNP



On dit que la poterie à Binh Duong commença vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, sous l’influence de Chinois qui vinrent ici explorer les opportunités d’affaires. De 1910 à 1930, il n’y avait qu’environ 40 fours de poterie employant environ 1.000 artisans. Mais en 1985, 273 établissements de céramique employant environ 6.700 travailleurs.

Aujourd’hui, Binh Duong abrite trois villages de potiers à savoir Tan Phuoc Khanh, Lai Thieu et Chanh Nghia. On recense près de 300 établissements de production avec environ 500 fours à poterie et plus de 15.000 employés, fournissant sur le marché 130 à 150 millions de produits par an.

En 2021, deux patrimoines culturels immatériels de la province de Binh Duong ont été reconnus patrimoines nationaux, que sont «l’artisanat de

potier de Binh Duong» et «le savoir-faire populaire et l’art de performance des arts martiaux de Tan Khanh Ba Tra».

Une des caractéristiques de la poterie de Binh Duong est l’utilisation d’une argile très flexible et collante trouvée sur les rives des rivières locales. Il y a aussi la technique de fabrication traditionnelle amenée par des artisans d’origine chinoise et la technique de cuisson au bois.



Selon Quach Huu, un potier avec plus de 40 ans d’expérience vivant à Tan Phuoc Khanh, «ce métier se transmet de père en fils, je suis de la troisième génération de ma famille. Le travail est souvent décrit en plaisantant comme «jouer avec de l’argile», car à toutes les étapes de la production, de la collecte de la terre au filtrage, en passant par le mélange et le pétrissage, les mains sont toujours recouvertes d’argile».



L’atelier de Quach Huu est spécialisé dans la fabrication de pots et de produits en porcelaine destinés au marché domestique et à l’exportation. Selon lui, la poterie artisanale exige une habileté et une attention méticuleuse, notamment lors des étapes de façonnage et de glaçage. La cuisson au bois d’un lot de 200 pièces dans son atelier prend 3 jours. Le processus doit être réalisé par un artisan expérimenté pour que le feu puisse être suffisant pour cuire les produits, condition préalable à l’obtention de poteries magnifiques.

Exposer des céramiques au soleil avant de les cuire au four. Photo: VNP



Si dans le passé, les céramiques de Binh Duong furent principalement des produits ménagers tels que bols, tasses, assiettes, tabourets, statues et pots de fleurs, aujourd’hui le changement de goût des consommateurs ainsi qu’une production industrielle ont entraîné la naissance d’une gamme de produits large et diversifiée, des articles courants aux articles haut de gamme, répondant à toutes sortes de demandes des consommateurs.

De plus, la fabrication des tirelires en terre cuite faites à la main à Lai Thieu et des produits de poterie de Dai Hung, la ville de Thu Dau Mot, province de Binh Duong (Nord), sont une voie de développement originale de ce métier.



Les caractéristiques de la céramique de Binh Duong résident dans sa durabilité, sa belle glaçure et divers thèmes décoratifs inspirés des paysages de la campagne du Sud, de monuments et paysages célèbres du Vietnam. Les céramiques modernes de Binh Duong mélangent traditions vietnamiennes et modernité occidentale, ce qui les rend très attractives sur le marché européen.



Minh Long I, marque nationale de céramique



Il a fallu beaucoup de temps pour établir la position actuelle de la céramique de Binh Duong, grâce aux contributions de générations d’artisans talentueux et dévoués qui ont inlassablement promu l’artisanat traditionnel de leur patrie. L’artisan Ly Ngoc Minh, président de Minh Long I Co., Ltd., propriétaire de la célèbre marque Minh Long I, est l’un des plus notables.

Un service de thé magnifiquement décoré d'or de marque Minh Long 1. Photo d’archives de Minh Long 1



Les producteurs de Minh Long I sont considérés comme pionniers dans l’introduction de la céramique de Binh Duong de haute qualité dans le monde. Avec une usine à grande échelle ainsi que des machines et des équipements modernes et une équipe compétente, Minh Long I vise toujours la plus haute qualité. Ses produits sont fabriqués aux normes européennes et à l’aide de technologies de pointe telles que combustion à haute température, peinture couleur sur porcelaine, nano production, et sont inspectés minutieusement pièce par pièce par des experts à leur sortie de l’usine.

En tant que bailleur de fonds spécial de l’événement de l’Apec 2017, l’ensemble de service de thé et de table Hoang Lien, du potier Minh Long, a été sélectionné pour être utilisé lors des banquets d’État. Et l’ensemble de thé dénommé " Tasses de jade" a été choisi comme cadeau pour les dirigeants des 21 économies participant à l’APEC 2017. Les porcelaines haut de gamme de Binh Duong de la marque Minh Long I ont été choisies pour être offertes comme cadeaux du pays à plus de 40 chefs d’État internationaux lors des tournées des dirigeants du Parti et de l’État.

Les produits de Minh Long 1 sont exportés vers des marchés exigeants tels que l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, les Etats-Unis, le Japon… Et au Vietnam, Minh Long 1 est une marque de premier rang. – VNP/VNA