Le président du Comité populaire de la province de Binh Duong, Vo Van Minh (droite), et Lim Byeong Taek, maire de la ville sud-coréenne de Siheung. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - La province de Binh Duong (Sud) souhaite développer l'amitié et la coopération avec la ville de Siheung de la province sud-coréenne de Gyeonggi, afin d’accélérer le développement socio-économique de chaque localité, contribuant ainsi à la prospérité nationale et régionale, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Vo Van Minh.



En recevant le 22 janvier une délégation de la ville de Siheung dirigée par le maire Lim Byeong Taek, Vo Van Minh a informé les invités du développement socio-économique de sa province au cours du processus de Renouveau, dont l’attraction de 40 milliards de dollars d’investissement étranger dans plus de 4.000 projets.



Ces dernières années, la province a prêté attention à l'expansion de sa coopération en matière de développement économique avec de nombreux pays, territoires et villes à travers le monde, a-t-il déclaré, ajoutant que Binh Duong avait établi des relations bilatérales avec 13 villes et provinces de pays étrangers, dont la ville sud-coréenne de Daejeon.



La ville de Thu Dâu Môt de la province de Binh Duong signera prochainement un accord de coopération avec la ville de Siheung, a-t-il souligné.



Lim Byeong Taek, pour sa part, a hautement apprécié l'étroite collaboration entre Binh Duong et les localités sud-coréennes, soulignant le soutien de la province vietnamienne aux entreprises sud- coréennes en opération sur son sol au fil des années.



Il a précisé que la ville de Siheung signerait un accord de coopération avec la ville de Thu Dâu Môt dans certains domaines socio-économiques.



Avec 3,3 milliards de dollars investis dans 763 projets, la République de Corée se classe actuellement au 5e rang parmi les 65 pays et territoires investissant dans la province de Binh Duong.



Ses fonds sont principalement versés dans les industries de soutien à l’automobile, les soins de santé, les produits pharmaceutiques, la transformation alimentaire, l'habillement et le textile, les chaussures, entre autres.



Les autorités de Binh Duong se sont engagées à accompagner les entreprises sud-coréennes, à éliminer les difficultés et à créer des conditions favorables à leurs activités. -VNA