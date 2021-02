La ville de Binh Duong, province de Binh Duong. Photo: http://baobinhduong.vn

Binh Duong (VNA) – Lors d’une réunion virtuelle tenue le 25 février, le Forum des communautés intelligentes (ICF) a annoncé la liste “Smart 21 Communities 2021” qui répertorie le top 21 mondial des “villes intelligentes”, dont la province vietnamienne de Binh Duong.



Il s’agit de la troisième année consécutive que Binh Duong figure sur la liste Smart21 de l'ICF.



Parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP1), ville de Thuan An, province de Binh Duong . Photo : VNA

En octobre 2018, Binh Duong était la première localité vietnamienne à entrer dans la liste Smart21 de l’ICF et est officiellement devenue membre de ce Forum. En octobre 2019, elle a été classée pour la deuxième fois dans cette liste.

Une usine dans la zone industrielle de Bau Bang, district de Bau Bang, province de Binh Duong. Photo : VNA



L’ICF est un organisme à but non lucratif situé à New York, qui étudie le développement des villes du 21e siècle. Le groupe de réflexion indépendant est voué à la création d’emplois et au développement de l’économie numérique. L’ICF, centré essentiellement sur la recherche, les conférences, les services-conseils, les services éducatifs et un concours annuel, identifie et partage les meilleures pratiques en développement des villes intelligentes.



En tant que région économique de pointe de la région Sud depuis 1997, Binh Duong a vigoureusement mené à bien son processus d’industrialisation remplaçant une économie auparavant strictement agricole et transformant cette province en une zone industrielle importante du pays.



En 2015, embrassant la tendance de la quatrième révolution avec ses nombreux défis et grandes opportunités et appliquant le modèle de croissance basé sur la sous-traitance industrielle, la province de Binh Duong a cherché pendant les quatre années suivantes, à construire une nouvelle plateforme de développement afin de répondre aux nouveaux besoins des habitants et des entreprises. Elle est ainsi devenue une localité économique à plus forte valeur ajoutée offrant des services et une production de haute technologie, avec l’innovation et la créativité comme forces motrices. -VNA