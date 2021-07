Photo d'illustration: VNA

Binh Duong (VNA) - Au 1er semestre, le pôle industriel sud de Binh Duong a dénombré 3.428 entreprises nouvellement créées avec un capital total de près de 24,64 billions de dongs (1,07 milliard de dollars), soit une hausse de respectivement 13,6% et 36,7% en glissement annuel.

Selon le Service provincial du Plan et de l'Investissement, c'est de bon augure pour la situation économique de la localité, durement impactée par la crise sanitaire.

Au cours des six premiers mois de 2021, le capital moyen d'une nouvelle entreprise a augmenté de 20,33% en glissement annuel pour atteindre 7,18 milliards de dongs.

Jusqu'à présent, la localité dénombre 52.117 entreprises en opération avec un capital total de près de 495.800 milliards de dongs (21,5 milliards de dollars).

Au premier semestre de cette année, la plus forte augmentation annuelle en termes d'investissements a été observée dans le secteur de l'information et de la communication avec +325 %, suivi par ceux des arts et du divertissement (+283 %), de l'approvisionnement en eau et de traitement des déchets (+154 %).

Mai Ba Tuoc, directeur du Service provincial du Plan et de l'Investissement, a déclaré qu'afin de soutenir les nouvelles entreprises pendant le processus d'enregistrement, la localité a renforcé l'application de l'informatique afin que les entreprises puissent s'inscrire en ligne.

Dans les temps à venir, le Service continuera d'appliquer des mécanismes et politiques pour attirer plus d'entreprises, tout en veillant au strict respect des mesures de lutte contre le Covid-19. -VNA