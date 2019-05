Cérémonie de don des bourses d'études à des enfants de rue de Binh Duong (Sud).

Binh Duong (VNA) - Les jeunes stars du football vietnamien Quang Hai, Bùi Tiên Dung et Doàn Van Hâu, du club de Hanoï, ont fait don de bourses d'études et de livres aux orphelins et autres enfants des rues de la province méridionale de Binh Duong.

Cela s’est passé le week-end dernier, dans le cadre du programme "Partage de l'amour", au Centre humanitaire pour les orphelins et les enfants handicapés Quê Huong, province de Binh Duong.



Quang Hai, Bùi Tiên Dung et Doàn Van Hâu, nouvelles stars du football vietnamien issues de l'équipe des moins de 23 ans, participent souvent à des échanges chaleureux, des salutations publiques après leurs matchs, mais c’était la première fois qu'ils rencontraient des jeunes en détresse de Binh Duong.



Les bourses d’études distribuées ont été estimées à 180 millions de dôngs.



De plus, ces trois jeunes ont dédicacé des livres de la bibliothèque "Semence d’âme” et joué au football avec les orphelins. Les 400 enfants concernés ont laissé éclater leur joie tout en échangeant directement avec leurs idoles qu’ils n’avaient vu qu’à la télévision ou dans des magazines.



Enfin, avant de partir, les trois vedettes leur ont offert quelques maillots. -CVN/VNA