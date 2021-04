Les représentants de la province de Binh Duong et des délégués à la conférence en ligne. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) – Le Comité populaire provincial de Binh Duong et la société générale Becamex IDC Corp ont tenu le 14 avril un webinaire pour promouvoir les investissements belges dans la localité du Sud.



Fin mars, Binh Duong a attiré près de 4.000 projets d’investissement direct étranger (IDE) totalisant un capital enregistré de près de 37,9 milliards de dollars, se classant au troisième rang national en termes d'attraction de l’IDE, derrière Ho Chi Minh-Ville et Hanoï, a fait savoir le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Thanh Truc.



Avec cinq projets d'un montant de plus de 39 millions de dollars, la Belgique se classe au 37e rang parmi les 65 pays et territoires investissant dans la province, principalement produits pharmaceutiques, vêtements, additifs, bière et malt, et stockage de marchandises.



L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Vu Anh Quang, a déclaré qu'au milieu des développements incertains causés par la pandémie de COVID-19 dans le monde, la Belgique et le Vietnam demeuraient d'importants partenaires dans le commerce et l’investissement car ils étaient des centres commerciaux régionaux et des portes d’entrée respectivement vers l'Union européenne (UE) et l’ASEAN.



Les entreprises des deux pays recèlent de nombreux potentiels de coopération plus approfondie dans le cadre de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et du partenariat stratégique Vietnam-Belgique dans le domaine de l’agriculture, a-t-il estimé.



Il a déclaré que le gouvernement vietnamien attachait une importance particulière à la mise en œuvre de principaux accords de libre-échange tels que l'EVFTA, l’accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) et le Partenariat régional économique global (RCEP).



L'IDE demeure une ressource importante pour la croissance économique du Vietnam, contribuant à la mise en œuvre de sa stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030 et vision pour 2045, adoptée par le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, a-t-il ajouté.



Les délégués belges ont considéré le Vietnam comme une porte d'entrée importante reliant l'ASEAN au monde. Avec un vaste système de ports maritimes en eau profonde capables d’accueillir de grands navires, la stabilité politique et les incitations d’investissement du gouvernement, le Vietnam possède des conditions propices pour attirer les investisseurs étrangers.



La Belgique investit actuellement dans 78 projets au Vietnam d'un capital enregistré total de 1,1 milliard de dollars, se classant au 23e rang parmi 131 pays et territoires investissant dans le pays.

Ce pays européen est également le cinquième importateur du Vietnam au sein de l’UE tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Belgique au sein de l’ASEAN.

Les échanges bilatéraux ont atteint 2,83 milliards d’euros l’année dernière, dont 633 millions d’euros d'exportations belges. -VNA