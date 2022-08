Lors de la téléconférence. Photo : VNA

Binh Duong (VNA) - Le Comité populaire de la province de Binh Duong (Sud) a organisé le 24 août une téléconférence pour appeler à l'investissement des entreprises taïwanaises (Chine)

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyen Van Danh, a déclaré qu'au 15 août, Binh Duong avait attiré 4.063 projets à capitaux étrangers d'une valeur de plus de 39,6 milliards de dollars, se classant au deuxième rang national en termes d'attraction d'IDE derrière Ho Chi Minh-Ville.

Taïwan (Chine) est désormais en tête des 65 pays et territoires investissant à Binh Duong, avec 861 projets évalués à plus de 6,2 milliards de dollars.

La province développe l'industrie et améliore son environnement d'investissement et sa compétitivité, a informé M. Nguyen Van Danh, affirmant que Binh Duong créera toujours des conditions favorables aux investisseurs et aux entreprises our résoudre les difficultés afin d'assurer ses opérations efficaces.

La province se concentre sur le projet "Région d'innovation de Binh Duong" avec la planification de la zone industrielle scientifique et technologique et le système écologique de start-up, et notamment le Centre du commerce mondial dans la nouvelle ville de Binh Duong, a-t-il informé.

Il a ajouté que les politiques d’incitation à l'investissement du Vietnam liées aux infrastructures de transport pour la connectivité régionale, la logistique et la formation de la main-d'œuvre de qualité constitueront une force motrice à Binh Duong pour attirer les investisseurs étrangers.

A cette occasion, il a appelé les investisseurs taïwanais à se tourner vers les technologies modernes et respectueuses de l'environnement, les secteurs à moindre main-d'œuvre et à haute valeur ajoutée, la finance, la logistique, les industries auxiliaires, l'agriculture de haute technologie, et notamment à la zone industrielle scientifique et technologique.-VNA