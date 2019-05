Hanoi, 22 mai (VNA) - Le guitariste de renommée mondiale Bill Frisell sera au Vietnam pour son concert "Bill Frisell: Summer on Guitar" à Hô Chi Minh-Ville dimanche 26 mai prochain.

Bill Frisell et ses nombreuses guitares jazz.

Bill Frisell sera accompagné de Thomas Morgan (contrebasse) et Rudy Royston (percussions). "Je suis vraiment excité par cette tournée au Vietnam. La musique est une chose mystérieuse, merveilleuse qui permet de rapprocher les gens, de créer un lien entre les musiciens et le public. Je me sens si chanceux d’avoir un public prêt à écouter notre musique. Ce sera une aventure passionnante. Nous sommes également impatients de savourer de bons petits plats vietnamiens!" a déclaré Bill Frisell.



Bill Frisell - meilleur guitariste et compositeur de guitare d'Amérique puise sa musique aux racines du jazz en y intégrant du blues et de la musique traditionnelle américaine. Bill Frisell est un artiste influent qui contribue à apporter des changements majeurs à la musique et à l’usage de la guitare moderne.



En 2005, il reçoit un Grammy dans la catégorie "Album de jazz contemporain" avec l'album Unspeakable, un disque novateur avec des accents RnB / Funk. Aujourd’hui, il est connu comme étant un artiste particulièrement polyvalent dans l'histoire du jazz et participe à la légende du jazz contemporain.



En avril 2012, Bill Frisell a été nommé premier "artiste Doris Duke" (célèbre prix aux États-Unis honorant et soutenant des artistes dévoués, ayant des idées créatives et novatrices dans les domaines du théâtre, du jazz, des arts contemporains et interdisciplinaires).



Bill Frisell est actuellement responsable de la direction artistique pour une série de performances musicales intitulées "Roots of Americana" du Centre Lincoln et aussi directeur artistique résident chez San Francisco Jazz.



La soirée musicale "Summer On Guitar" aura lieu le dimanche 26 mai à 20h au Soul Live Project Complex (216 Pasteur, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville). - CVN/VNA