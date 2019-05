Le séminaire sur le bilan du projet d’octroi de code des zones de culture de caféier à Lam Dong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le projet d’octroi de code des zones de culture de caféier appliqué à titre expérimental depuis 2018 sur 44.000 ha dans le district de Di Linh, province de Lâm Dông (Hauts Plateaux du Centre) a aidé le développement durable du secteur du café de cette localité, a-t-on appris lors d'un séminaire sur ce thème tenu le 23 mai à Hanoï.

Avec l’aide du Forum mondial des producteurs de café (GCP) et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ce projet a défini les zones de culture de caféiers, permettant aux transformateurs et aux clients de pouvoir connaitre la traçabilité, ce pour contribuer à leur donner la confiance sur la qualité des produits.

Ce projet a aussi aidé les caféiculteurs à respecter un processus de production répondant aux exigences des pays importateurs

La représentante en chef du GCP au Vietnam, Trân Thi Quynh Chi, a déclaré que la province de Lâm Dông travaillerait avec le ministère de l’Agriculture et du Dévelopement rural et le GCP pour élaborer une feuille de route pour appliquer ce projet dans toute la province.

Le Vietnam a exporté près de 1,8 million tonnes de café pour une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars en 2018. -VNA