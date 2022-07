Ho Chi Minh-Ville, 9 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme conjoint gérant le développement de la région du Nam Bô oriental et de la région économique clé du Sud en général, lors d'une conférence tenue le 9 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

La conférence a examiné la mise en œuvre de la Résolution du Bureau politique n°53-NQ/TW, en date du 29 août 2005, sur la promotion du développement socio-économique et l'assurance de la défense et la sécurité dans la région du Nam Bô oriental et de la région économique clé du Sud d'ici 2010 avec vision à l'horizon 2020, ainsi que la Conclusion n° 27-KL/TW, datée du 2 août 2012, sur la poursuite de la concrétisation de la Résolution.

La publication des documents vise à maximiser les ressources, les potentiels et les avantages de la région pour une croissance plus rapide, stable et durable, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre a souligné l'emplacement stratégique de la région du Nam Bô oriental et de la région économique clé du Sud en termes d'économie, de politique, de défense et de sécurité.

Soulignant les limites de leur développement, Pham Minh Chinh a déclaré qu'une nouvelle résolution était nécessaire, avec de nouvelles directives, politiques et mécanismes correspondant à la situation actuelle, créant ainsi un nouvel espace et une nouvelle impulsion de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il a suggéré de créer trois percées stratégiques, couvrant les infrastructures, en particulier celles de transport, les ressources humaines, les institutions et la réforme administrative.

Le chef du gouvernement a demandé la poursuite de la restructuration économique, l'intensification de la connectivité régionale, la promotion des sciences, des technologies et des innovations, tout en accordant plus d'attention au développement socioculturel, à l'amélioration de la vie matérielle et spirituelle des populations, à la consolidation de la défense et de la sécurité, et en mettant l'accent sur la construction et la rectification du Parti et du système politique.

A court terme, la priorité doit être donnée à la stabilisation de la macroéconomie, à la maîtrise de l'inflation, à la garantie des grands équilibres économiques, à la maîtrise de la pandémie de COVID-19, via notamment la vaccination, au traitement des faiblesses du secteur médical, au décaissement des investissements publics et à la promotion des programmes de relance socio-économique, a déclaré Pham Minh Chinh.

Ces 15 dernières années, les ministères, les agences, les organisations du Parti, les autorités et les habitants de la région du Nam Bô oriental et de la région économique clé du Sud ont activement mis en œuvre les mesures et orientations définies dans les deux documents susmentionnés.

Le produit intérieur brut régional (PIBR) de la région économique clé du Sud en 2020 a été 2,6 fois supérieur à celui de 2010.

Au cours de la période, le nombre de nouvelles entreprises dans la région a également augmenté de 81%, le taux le plus élevé à l'échelle nationale. En particulier, les entreprises d'IDE dans la région du Nam Bô oriental représentaient la moitié du total national en 2020.

La région du Nam Bô oriental comprend Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai et Tây Ninh. Et la région économique clé du Sud, Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai, Tây Ninh, Long An et Tien Giang.- VNA