De nombreuses promotions chez Big C à l’occasion de son 20e anniversaire. Photo: Big C/CVN

Hanoï (VNA) - À l'occasion de son 20e anniversaire, la chaîne de supermarchés Big C au Vietnam a mis en place son programme "Mot de remerciement" pour récompenser les consommateurs qui ont l’accompagnée tout au long de ces 20 dernières années. Ce programme se poursuivra jusqu’au 24 juillet.



Ces promotions de réduction de prix jusqu’à 50% s’appliqueront sur tous les produits Big C (produits frais, transformés, produits à la mode, appareils ménagers) avec de nombreux cadeaux attrayants.



Le point culminant du programme sera la réduction de 20.000 dôngs sur des dizaines de produits des marques Coca Cola, Hao Hao, Vealz CP, Nuti Food, Aji-Ngon ou encore Tide. En outre, de nombreuses autres marques ont également répondu activement au programme "Mot de remerciement" en offrant des cadeaux aux consommateurs, tels que X-men, Nescafé, P&G, Meizan.



Tous les supermarchés Big C du pays organiseront des activités passionnantes telles que découpe de gâteaux d'anniversaire, tombolas, galas de remerciement pour les clients fidèles, jeux pour les enfants…



C’est en 1998 que le premier hypermarché Cora a ouvert ses portes au Vietnam, à Dông Nai (rebaptisé ensuite Big C). En avril 2016, Big C Vietnam a rejoint Central Group, l'un des principaux distributeurs de la région. À ce jour, Big C Vietnam s'est développé avec un vaste réseau comprenant 35 supermarchés dans 20 provinces et villes du pays, vendant plus de 40.000 produits et servant plus de 60 millions de clients par an.



Cette chaîne de supermarchés, qui offre un espace de shopping convenant aux goûts des consommateurs vietnamiens, est aussi une chaîne de vente au détail moderne et fiable pour nombre de fabricants et fournisseurs vietnamiens.-CVN/VNA